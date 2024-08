V sredo, 14. avgusta, pred osmo uro zjutraj je sorodnica poskušala umoriti starejšega sorodnika, so včeraj obvestili z novogoriške policijske uprave. Po neuradnih in zanesljivih podatkih Slovenskih novic se je nad očetom kruto znesla njegova hči. Zgodilo se je v naselju Zatolmin pri Tolminu. Jožetu Bajtu in njegovi zdaj že pokojni ženi so se rodili štirje otroci, dva sinova in dve hčerki. Sin in hčerka sta odšla po svoje, drugi sin pa je s 45-letno sestro Majdo Bajt ostal v hiši očeta, ki ima po naših neuradnih podatkih 89 let. Prav Majda je osumljena, da je pred dnevi lastnemu očetu na vsak...