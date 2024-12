Napadi nad prostitutkami v Sloveniji se vrstijo: klient se zmeni za termin, nato pa ...

Med kaznivimi dejanji, ki so se v ponedeljek zgodila v Mariboru, izstopata oborožena ropa. Kot kaže, gre namreč za premišljeno ciljanje prostitutk, ki seveda razpolagajo le z gotovino in so zaradi narave svojega posla še bolj ranljive. »Obveščeni smo bili o kaznivem dejanju ropa, ko je moški v Mariboru pristopil do stanovanja, kjer je od ženske, s katero je bil predhodno dogovorjen, domnevno z uporabo orožja, zahteval gotovino,« je sporočila Anita Kovačič, tiskovna predstavnica PU Maribor. Ropar je ukradel manjšo vsoto denarja in pobegnil. Posiljeval in ropalČe v Mariboru, vsaj v zadnjih let...