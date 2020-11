Občan zalotil vlomilce, policisti so jih prijeli

V ponedeljek ob 18.30 so policisti PU Novo mesto prejeli klic občana, da na Ragovski ulici v Novem mestu neznanci najverjetneje vlamljajo v gostinski lokal.



Na poti na kraj na Kandijski cesti so ustavili osebni avtomobil ford focus ljubljanskih registrskih oznak in med postopkom ugotovili, da se v vozilu nahajajo osumljenci, ki so poskušali pobegniti s kraja kaznivega dejanja.



Zapisali so, da so 25-letniku iz Krškega in 34- ter 42-letniku iz naselja v okolici Novega mesta odvzeli prostost. Opravili so ogled kraja kaznivega dejanja, zavarovali sledi in ugotovili, da so osumljenci razbili okno in vlomili v gostinski lokal.



Po prvih ugotovitvah niso ničesar odtujili, povzročili so le premoženjsko škodo z vlomom. Osumljenca (25), ki so ga v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Zaradi kaznivega dejanja bodo ovadili tudi 24- in 42-letnega osumljenca. Osumljencu (25), ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so zasegli osebni avtomobil in mu izdali plačilni nalog zaradi vožnje pod vplivom alkohola in kršitve določil zakona o nalezljivih boleznih.



Na PU Novo mesto ob tem dodajajo, da se zahvaljujejo občanu, ki jih je obvestil o vlomu. Ob pomoči teh informacij so lahko hitro prijeli storilce in uspešno preiskali kaznivo dejanje. Prepričani so, da je partnersko sodelovanje z občani ključno pri zagotavljanju visoke stopnje varnosti, saj so prav ljudje tisti, ki v svojem okolju najprej znajo sumljive okoliščine, opazijo sumljiva vozila in osebe, ki v to okolje ne sodijo.