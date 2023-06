Občan padel s strehe, posredovati je moral vojaški helikopter

Ob 11.33 je v naselju Zavrh nad Trojanami občan padel s strehe. Gasilci PGD Trojane so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč poškodovani oseba do prihoda reševalcev NMP Domžale in zavarovali kraj pristanka helikopterja. Reševalci NMP Domžale so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in v nadaljnjo oskrbo v UKC Ljubljana ga je prepeljal helikopter SV skupaj z dežurno ekipo HNMP na Brniku, poroča uprava za zaščito in reševanje.