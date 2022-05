Umrl na kraju nesreče, noben ni uporabljal varnostnega pasu

Včeraj ob 20.31 sta na cesti Podtabor–Tržič, občina Tržič, trčili osebni vozili. V nesreči je ena oseba umrla, druga pa se je poškodovala. Gasilci GARS Kranj in PGD Bistrica pri Tržiču so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulatorja in nudili pomoč policiji in reševalcem, piše uprava za zaščito in reševanje.

»Umrl je voznik osebnega avtomobila. Gre za državljana Slovenije in odraslo osebo. Okoliščine kažejo, da je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste, se prevračal in med prevračanjem padel iz vozila. Umrl je na kraju. Odrejena je bila obdukcija. V nesreči je bil lažje poškodovan še odrasel potnik, ki je ostal v vozilu. Med vožnjo noben od njiju ni uporabljal varnostnega pasu« sporočajo s PU Kranj