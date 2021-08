Ob 2.23 je v ulici Nad izviri v Miklavžu na Dravskem polju voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste v ribnik. Gasilci JZ GB Maribor so vozilo z vitlom potegnili iz vode.



Vsi potniki so se rešili sami, poškodovanih v nesreči ni bilo, piše uprava za zaščito in reševanje.

Komentarji: