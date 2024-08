Nove podrobnosti o smrti Urške iz Ivančne Gorice: 46-letnik od sinoči na prostosti

V torek, 14. avgusta, so z ljubljanske policijske uprave sporočili, da so bili obveščeni o kaznivem dejanju zoper življenje in telo na območju Ivančne Gorice. Kot pišemo v današnjih Slovenskih novicah, policiji še ni povsem jasno, kako je bila 28-letna Urška Hrovat ubita.

Dan kasneje, na praznik Marijinega vnebovzetja, v poznih popoldanskih urah, pa so prejeli novo informacijo.

Pri obdukciji je bilo namreč ugotovljeno, da 28-letnica ni umrla zaradi (sicer hudih) poškodb.

Vzrok smrti osebe tako še ni znan, ugotavljali ga bodo z nadaljnjimi medicinskimi in toksikološkimi preiskavami.

Zaradi navedenega dejstva je bilo v večernih urah pridržanje 46-letniku odpravljeno, ostaja pa v zdravstveni oskrbi, kamor je bil zaradi zdravstvenih težav prepeljan v času pridržanja.

Intenzivna preiskava in ugotavljanje vseh dejstev in okoliščin sumljive smrti se nadaljuje, o ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.