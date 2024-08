Tragedija v Ivančni Gorici: moški naj bi sodil ženski

Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da so bili obveščeni o kaznivem dejanju zoper življenje in telo na območju Ivančne Gorice. Dnevnik neuradno poroča, da naj bi moški ubil žensko.

Kratko izjavo s prvimi ugotovitvami bo podal Irfan Beganović iz Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana, in sicer ob 15. uri.

Izjavo bomo v živo spremljali tudi na našem portalu.