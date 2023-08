Nove nevihte nad Slovenijo: hudourniški potok se je razlival po vasi, zaradi plaza ujet avtobus s turisti

Na četrtkov večer je v Slovenijo znova prineslo nevihte, grozila je tudi toča. Že dopoldne smo opozarjali, da so vremenoslovci zaradi neviht razglasili rumeno opozorilo in ponekod prebivalcem Slovenije padavine niso prizanesle.

Ob 19.06 so v naselju Vurberk, občina Duplek, gasilci PGD Dvorjane iz poplavljene kleti objekta izčrpali vodo. Tik pred 20. uro je v naselju Gabrje, občina Tolmin, zaradi močnega naliva narasel hudourniški potok in se razlival po vasi. Gasilci PGD Tolmin so s protipoplavnimi zaščitami zavarovali stanovanjski hiši in iz poplavljene kleti izčrpali vodo.

Ob približno enakem času so gasilci PGD Most na Soči med naseljema Postaja in Čepovan, občina Tolmin, odstranjevali podrta drevesa, ki so padla na cesto in ovirala promet.

Zasulo je ceste

Prožili so se tudi plazovi. O enem je uprava za zaščito in reševanje poročala ob 19.34 in sicer je gmota zasula gozdno cesto Zatolmin–Planina Polog, občina Tolmin. V dolini Tolminke je ostal ujet avtobus s turisti. Občinski štab CZ Tolmin je na kraj napotil težko mehanizacijo, ki je odstranila zemljino in omogočila vozilu nadaljevanje poti.

Ob 20.17 so poročali o plazu med naseljema Gabrje in Volarje, občina Tolmin. Tudi tam je zasul cesto. Gasilci PGD Tolmin so si ogledali kraj in zavarovali območje do prihoda mehanizacije, ki je očistila cestišče.

Strela zanetila požar

Uprava za zaščito poroča še o udaru strele: »Ob 20.05 sta na območju naselja Ravnica na vzletišču jadralnih padalcev Lijak, občina Nova Gorica, zaradi udara strele zagorela suha trava in podrastje. Močan naliv je začetni požar pogasil še pred prihodom gasilcev JZ GRD GE in PGD Nova Gorica. Gasilci so preventivno pregledali območje požara in ocenili, da ni nevarnosti ponovnega vžiga.«

