Arso prižiga alarme, tu je verjetnost za točo največja

Danes bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. Ponoči bo pretežno jasno, zjutraj bo nekoliko več oblačnosti ponekod v zahodni Sloveniji. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

FOTO: Arso

Je pa Arso medtem prižgal alarme za točo. Najbolj ogrožena je zaenkrat Bovška, Gorenjska in Zgornjesavska regija.

Obeti

V petek dopoldne bo sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

V soboto in nedeljo bo sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.

