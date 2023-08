Rumeno opozorilo: najprej bodo udarile nevihte, hidrologi svarijo

Občino Zreče je v sredo prizadelo močno neurje. Padavine so bile tako silovite, da je voda odnesla nekaj škarp, ogrožala je mostove, reševati so morali hiše in garaže, smo poročali. Neviht pa na žalost še ni konec.

Vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso) so tako za danes kot jutri zaradi morebitnih neviht izdali rumeno opozorilo. Zaradi neviht danes ne velja za osrednjo in jugozahodno Slovenijo (ob morju je rumeno opozorilo vendar zaradi visokih temperatur, ki lahko vplivajo na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije), jutri pa velja za celotno območje države z izjemo Obale, kjer bo zaradi pričakovane vročine.

Previdnost ni odveč

Arso pod rumenim obvestilom zaradi neviht opozarja: »Lokalno možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki. Bodite pozorni na bližajoče se nevihtne oblake. Med nevihto se ne zadržujte na izpostavljenih mestih, počakajte na varnem mestu, nevihta običajno ne traja dolgo.«

Svarilo hidrologov »Danes in jutri lahko ob krajevnih popoldanskih plohah in nevihtah narastejo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke. Verjetnost za ta pojav je danes večja v severni Sloveniji. Možna so razlivanja padavinske in zaledne vode, predvsem na območjih Gorenjske, Zgornje Savinjske doline in Koroške, kjer so odtočne razmere ob vodotokih in zaledjih spremenjene,« opozarjajo hidrologi Agencije RS za okolje. V večjem delu države se bodo danes in v prihodnjih dneh pretoki rek sicer zmanjševali.

Kje so možna razlivanja. FOTO: Arso

Kar se temperatur tiče, bodo danes najvišje dnevne od 27 do 30, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. Jutro bo stopinjo, ponekod tudi dve hladneje, a še vedno vroče.

Kakšen bo vikend, kaj pa novi teden?

Zaenkrat kaže, da bo vikend lep, s temperaturami v soboto blizu 30 stopinj Celzija, v nedeljo pa marsikje tudi čez (ob morju do 34).

Sončno vreme se bo nadaljevalo v novi teden (v jugozahodni Sloveniji se bodo temperature povzpele celo do 35 stopinj) in tako bo vsaj do četrtka, medtem ko nas v petek čaka manjša sprememba.

Naj opozorimo, da napovedi tako daleč vnaprej niso najbolj zanesljive, zato vremensko napoved redno spremljajte.

