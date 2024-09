Nova prevara v Sloveniji! Nepridipravi takole izsilijo denar: sledijo žrtvi, nato pa ...

Na cestah se dogaja vse več prevar, s katerimi nepridipravi poskušajo od nič hudega slutečih voznikov izsiliti denar. Vse zgodbe, ki so jih uporabniki zapisali na portalu Reddit, so si podobne: na cesti vam sledi avto, nato pa pri rdečem semaforju iz njega izstopijo osebe, ki vas obtožijo nečesa in od vas zahtevajo odškodnino.

»Danes sem se pogovarjal z mamo, stanuje v okolici Ljubljane,« je zapisal uporabnik. »Ne vem, ali je to že čisto normalno in ali ima kdo podobne izkušnje. Skratka, čaka pred semaforjem na zeleno in naenkrat se pojavi tip, ki jo prehiti in pred njo močno zabremza, verjetno je želel izsiliti karambol. Očita ji, da mu je na krožišču zbila ogledalo in da ima očividce in da bo poklical policijo. Verbalno jo žali in vpije. Toliko časa, da mu je dala 50 EUR za odškodnino, da se ga je znebila. In nič kriva,« je razkril. »Potem je naenkrat postal prijazen in jo celo vabil na kavo. Pravi, da je imel povsem razbito stransko ogledalo. Zanimivo, njenemu avtu pa nič. Je imel že kdo take izkušnje?« Je vprašal.

Nekdo drug je razkril svojo izkušnjo: »Ja, hotel je denar za poškodovan vrat, samo se nisem dal in sem klical policijo. Niso nasedli in tip je fasal kazen za vožnjo brez vozniške z neregistriranim avtomobilom.«

Pri izhodu s parkirišča

»Identična zgodba se je zgodila znancu – 50 EUR ga je odpravilo stran in spremenilo ton. Pogosta potegavščina je tudi, da ti pri vzvratni vožnji v trgovskem centru kdo skoči za avto in trdi, da si ga zbil (od nekod priletijo pajdaši, ki so 'priče'). V takem primeru je najboljše poklicati policijo in to zbrani družbi tudi povedati; če je utemeljeno, kar trdijo, bodo kamere to pokazale,« je napisal tretji uporabnik in dodal, da je dobra rešitev t. i. dashcam – avtomobilska kamera, ki jo mnogi uporabljajo za lastno zaščito v primeru nesreče ali drugega incidenta na cesti. Uporabne so tudi za pomoč pri preprečevanju kraj, reševanju težav z zavarovanjem in celo boju proti prometnim kaznim.

Nekdo drug je svetoval, naj ljudje uporabijo smernike, ko vozijo v/iz boksa na parkirnih prostorih, saj naj bi bilo to zanje dobro predvsem s pravnega vidika.

Prežijo tudi na starejše

»Ja, zelo podobno se mi je zgodilo v Sesljanu v Italiji,« je napisala uporabnica. »Vozila po cesti, ob cesti je bil parkiran avto. Ko sem šla mimo, so najverjetneje iztegnili palico ali nekaj in mi jo podrsali po avtu. Slišati je bilo kot pok, vendar nisem vedela, od kod se je vzelo.« Nadaljuje, da se je čez nekaj sto metrov ustavila na parkirišču, da bi šla v trgovino, ko sta do nje pristopila dva mlada fanta – meni, da je šlo za Romuna. Od nje sta zahtevala odškodnino, saj naj bi »podrsala njun avto«. Po nekaj minutah je rekla, da bo poklicala policijo, »in so se hitro pobrali, zelo slabe volje,« je zaključila.

»Identično se je zgodilo moji babici v BTC,« je zapisano med komentarji. »Ko je rekla, da mu ni pripravljena plačati, saj je prepričana, da ga ni zadela in da je najbolje, da pokličeta policijo, je gospod v črnem avtu samo odšel,« pravi uporabnik, drugi pa zaključujejo, da je najvarnejši način v podobnih primerih poklicati policijo.

Tudi sami smo se obrnili na policijo za dodatne informacije. Odgovore še čakamo.

Se je kaj podobnega zgodilo tudi vam? Pišite nam.