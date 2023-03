Nočna drama v središču prestolnice: pobegli vlak trčil v drugi vlak

V petek okoli 22.30 so bili policisti obveščeni o nesreči na železnici v centru Ljubljane. Po do zdaj znanih podatkih je bilo ugotovljeno, da vlak, ki trenutno ni bil v uporabi, ni bil pravilno zavarovan, zato se je premaknil z mesta in po nekaj metrih trčil v drug vlak.

Na nobenem od vlakov ni bilo potnikov, na drugem vlaku je bil strojevodja, ki pa v nesreči ni bil poškodovan. V trčenju je nastalo za nekaj deset tisoč evrov materialne škode.

Policisti so opravili ogled kraja ter sodelovali s preiskovalcem železniških nesreč in bodo po vseh znanih okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Ljubljana.