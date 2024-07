Niso ga zanimala jajca, temveč denar: Igorju za tatvini nova pogojna obsodba

Zaradi poskusa vloma in posebno predrzne tatvine, ki ju je zagrešil pred dvema letoma, so Igorju J. na ljubljanskem okrožnem sodišču izrekli pogojno obsodbo.

Julija pred dvema letoma je poskusil vlomiti v jajcemat. Preščipnil je ključavnico in prebrskal po jajcematu, a ukradel ni ničesar, saj je bil tam sef s ključavnico, ki pa ga ni znal odpreti. Tožilstvo je njegovo ravnanje opredelilo kot poskus kaznivega dejanja velike tatvine.

2 leti in mesec pogojne zaporne kazni so mu prisodili.

Sredi oktobra istega leta je B. H. iz denarnice ukradel 260 evrov. To je storil na posebno predrzen način, saj mu je najprej izmaknil denarnico, medtem ko je okradeni pomagal invalidnemu prijatelju vstopiti v vozilo in zlagati njegov invalidski voziček v avto.

Obdolženec je izkoristi nepozornost B. H. in iz denarnice vzel ves denar, ki ga je imel. Ko pa je B. H. na prijateljevo opozorilo opazil, da obdolženi v roki drži njegovo denarnico, mu jo je sicer vrnil, z denarjem pa je pobegnil, izhaja iz sodbe, ki jo je sodišče objavilo na spletni oglasni deski.

Kot je tožilstvo opisalo v obtožbi, je s prvim dejanjem zagrešil poskus velike tatvine, z drugim pa veliko tatvino na posebno predrzen način. Na ljubljanskem okrožnem sodišču so mu za prvo dejanje izrekli pol leta zapora, za drugo pa devet mesecev zaporne kazni. Ker je že bil v ne tako davni preteklosti kaznovan in obsojen na pogojno obsodbo leto dni zapora na tri leta preizkusne dobe, mu sodišče te pogojne obsodbe ni preklicalo, temveč mu jo je vštelo v enotno kazen.

Oškodovancu mora vrniti, kolikor je odtujil. FOTO: Matej Družnik

Skupaj z novo izrečeno kaznijo so mu določili enotno kazen dve leti in mesec dni zapora, tudi tokrat pogojno, le da je čas preizkusne dobe nekoliko daljši, in sicer štiri leta. Oškodovancu mora vrniti 260 evrov, oprostili pa so ga plačila stroškov postopka. Sodba še ni pravnomočna.