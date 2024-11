Minuli vikend so na PU Celje obravnavali vlom v pet stanovanjskih hiš, in sicer v Celju, Podčetrtku, Radljah ob Dravi, Mislinji in na Muti. Lastnik hiše v Podčetrtku pogreša nakit, iz stanovanjske hiše v Mislinji je neznani storilec ukradel gotovino in zlatnino. V ostalih primerih lastniki ničesar ne pogrešajo.

Poskus vloma v stanovanjski hiši so obravnavali v Laškem in v Gornjem Gradu. Na avtocestnem počivališču Zima je neznani storilec vlomil v avtomat s prehranskimi izdelki ter ukradel nekaj prigrizkov in pijač.

V Šentvidu pri Planini je neznanec iz gozda ukradel več hlodovine, vredne okoli 2000 evrov. V noči na soboto smo v Ločah obravnavali vlom v bencinski servis. Storilca sta ukradla več cigaret.

Z delovišča v Velenju je neznanec ukradel dve žlici delovnega stroja.