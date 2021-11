Nezavestnega žgali z baklo (FOTO)

Gorenjska policija je včeraj obvestila javnost, da je zaključila preiskavo velikega pretepa v tretji nogometni ligi, ki se je zgodil v začetku septembra, ko je Nogometni klub Izola gostoval v Škofji Loki. Na igrišču je potekala 87. minuta tekme, ko je skozi vrata stadiona Puštal pritekel ducat in pol mlajših moških; nekateri zamaskirani, drugi ne. Ko je obležal, so ga žgali z baklo. FOTOGRAFIJE: Policija Bili so brez navijaških oznak, a oblečeni po navijaških standardih; v rokah so se dimile prižgane bakle, nekateri so vihteli raznovrstne pripomočke za temeljit pretep, tekli pa so direktno ...