Neverjetni prizori s primorke: tovor zmaličil vozilo, na katero je padel

V ponedeljek je bilo na primorski avtocesti pestro, natančneje med počivališčem Lom in izvozom Unec, kjer sta se popoldne zgodili dve večji prometni nesreči.Najprej se je ob 19.13 tovorno vozilo zaradi počene pnevmatike prevrnilo na bok na mimo vozeče osebno vozilo, iz polpriklopnika pa je padel tovor. Gasilci PGD Dolnji Logatec in Cerknica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle tekočine in nudili pomoč cestnem podjetju ter policiji. Zaradi napol prevrnjenega tovornega vozila iz katerega je iztekala pogonsko gorivo, so gasilci dalj časa vršili gasilsko stražo. Poškodovanih v nesreči ni bilo.Ob 21.54 pa sta trčili osebni vozili, eno vozilo pa je ob tem zagorelo. Gasilci PGD Dolnji Logatec in Cerknica so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, pogasili goreče osebno vozilo, posuli iztekle motorne tekočine ter odklopili akumulator. Vozilo, ki je gorelo je uničeno. Poškodovanih v nesreči ni bilo.