Nesreča v Adergasu, avto morali dvigniti na vozišče

V torek ob 23.18 je v naselju Adergas, občina Cerklje na Gorenjskem, osebno vozilo zapeljalo v jarek. Gasilci GARS Kranj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in dvignili vozilo iz jarka nazaj na vozišče. V nesreči ni bilo poškodovanih, poroča uprava za zaščito in reševanje.