Nepridipravi ukradli 5250 kilogramov bakrenih kablov

Z murskosoboške policijske uprave poročajo, da so obravnavali tatvino bakrenih kablov. Že pred tem je podjetje Segrap Ljutomer, ki med drugim črpa gramoz iz gramoznice v Babincih pri Ljutomeru, obvestilo javnost, da so bili najverjetneje že v času minulih praznikov na delu nepridipravi in da so iz plovnega bagra Rohr v gramoznici Babinci ukradli bakrene kabelske električne vodnike različnih dimenzij v skupni dolžini 5240 metrov in jih uničili.

»Prav tako manjkajo močnostne povezave v razdelilnih omarah, ki so polomljene. Vlom se je zgodil tudi v obeh transformatorskih postajah, in sicer v glavno transformatorsko postajo gramoznice in transformacijsko postajo na plovnem bagru.«

Iz plovnega bagra Rohr v gramoznici Babinci so ukradli in uničili bakrene kabelske električne vodnike.

V času kaznivega dejanja je bila na delu glavne transformacijske postaje vzpostavljena visoka napetost, kar pomeni, da bi se lahko zgodila tudi tragedija. »Po popisu in izračunu manjkajočih kablov je bilo odtujenih približno 5250 kilogramov bakra, kar pri trenutni ceni bakra pri nas in v sosednjih državah (Avstrija, Madžarska) predstavlja vrednost med 40.000 in 50.000 evri. Grobi izračun škode za podjetje presega 100.000 evrov. Predvidevamo, da so se kraje lotili v času božično-novoletnih praznikov, saj ob pregledu tik pred prazniki ni bilo zaznati manka kablov,« pravijo v podjetju.

Povzročili so večjo škodo z lomom preostalih naprav v postaji.

Kot so še zapisali, so predvidoma 26. januarja, ko je Elektro Maribor na daljnovodu, na katerega je priklopljena omenjena transformatorska postaja, zaznal izpad, neznanci ponovno vdrli v transformatorsko postajo. Ukradli so bakrene močnostne povezave in povzročili večjo škodo z lomom preostalih naprav v postaji.

»Ponovno so stopili na plovni bager in vlomili v kontejner, kjer so kontaktorji, in ukradli prav tako močnostne bakrene povezave. Ocenjena količina bakrenih močnostnih povezav je približno med 50 in 100 kg, povzročena škoda pa verjetno presega 10.000 evrov. Tako skupna škoda presega 110.000 evrov,« ocenjujejo v podjetju Segrap.