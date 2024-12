Nekdanji rektor primorske univerze Dragan Marušič obsojen za spolno nadlegovanje

Kot smo že poročali, se je priznani matematik, eden od ustanoviteljev Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, pobudnik ustanovitve Univerze na Primorskem (UP) in njen nekdanji rektor, prof. dr. Dragan Marušič, skupaj z univerzo znašel na zatožni klopi koprskega okrajnega sodišča, ker ju državno tožilstvo obtožuje šikaniranja na delovnem mestu.

70-letni znanstvenik naj bi celo spolno nadlegoval nekdanjo sodelavko, takratno direktorico Študentskih domov Univerze na Primorskem Astrid Prašnikar, zaradi česar je bila ta večkrat v bolniškem staležu. Okrog šest mesecev potem, ko je nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve prijavila trpinčenje, spolno nadlegovanje pa posnela, ji je Marušič ob prvi priložnosti pokazal vrata, tako da jo je čez noč odpustil. Nezakonito.

Sodba še ni pravnomočna

Po poročanju rtvslo.si je bil danes na koprskem sodišču obsojen na štiri mesece pogojne zaporne kazni z leto in pol poskusne dobe. Sodišče je odločilo, da je kriv spolnega in psihičnega nadlegovanja nekdanje direktorice Študentskih domov univerze Astrid Prašnikar. Univerzi je bilo dosojeno plačilo 10.000 evrov kazni in poldrugo leto poskusne dobe. Sodba še ni pravnomočna.