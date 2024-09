Nekdanji Janšev sekretar ponoči tarča vlomilcev (FOTO)

Nekdanji generalni sekretar vlade in zaupnik predsednika SDS Janeza Janše Božo Predalič je na omrežju X zapisal, da njegovo hišo ponoči obiskali vlomilci, a k sreči niso odnesli ničesar, saj so jih domačini še prej pregnali.

Kot dokazen material je ostalo kladivo, ki so ga vlomilci, kot kaže, prestrašeni izpustili v begu.

»Ponoči so bili občani zopet na delu. Tokrat v Grosuplju. K sreči jim ni uspelo, ker smo jih pravočasno pregnali. Ostalo pa je orodje,« je zapisal Predalič in objavil spodnjo fotografijo, s katere je razvidno, da so z orodjem že nekoliko poškodovali vhodna vrata hiše.