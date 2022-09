Nekdanji sodnik Zvjezdan Radonjić bi moral včeraj kot obtoženec sesti na zatožno klop novomeškega okrožnega sodišča, a so ga tudi tokrat čakali zaman. »Izpolnjeni so pogoji za prisilno privedbo, a to se mi zdi neokusno. Rad bi, da bi gospod Radonjić sam prišel na sodišče,« je dejal sodnik okrožnega sodišča v Novem mestu Peter Žnidaršič. Na sodnijo je sicer Radonjićev zagovornik Franci Matoz po elektronski pošti pred tednom dni poslal opravičilo, da je obtoženi v času, ko je razpisan predobravnavni narok, na planiranem letnem dopustu v tujini, a kot je povedal sodnik Žnidaršič, sodi...