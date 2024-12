Nedeljska drama na koprski tržnici! Na tleh pijani moški, ob njem agresiven pes

Iz PU Koper poročajo, da jih je včeraj popoldan varnostnik obvestil, da pri koprski tržnici na tleh leži moški, ob njem pa je agresiven pes. Na kraju dogodka so policisti identificirali 68-letnega moškega iz Kopra. Ob njem je bil prestrašen in agresiven pes.

Pijan na varnostnika ščuval psa

Moški je bil pod vplivom alkohola, žalil je varnostnika in policiste, na varnostnika je ščuval tudi psa. Odredili so mu pridržanje in izdali plačilni nalog za več kršitev javnega reda in miru. Na kraj dogodka je prišla zaposlena v zavetišču za živali in prevzela psa.