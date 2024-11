Najbližji svojci so se očitno odpovedali dedovanju po dvojnem morilcu Boštjanu Koprivnikarju, vsaj objava v uradnem listu nakazuje na to. Okrajno sodišče v Trebnjem je namreč objavilo oklic, s katerim neznane dediče tretjega reda (zapustnikovi dedi in babice in njihovi potomci, zapustnikovi bratranci in sestrične) poziva, naj se v roku enega leta priglasijo kot dediči oziroma upniki. In kaj je zapustil Koprivnikar? Kot izvemo iz oklica, »v zapuščino spadajo denarna sredstva na računu pri Zavodu za prestajanje kazni Dob pri Mirni«. Če se ne oglasi noben dedič ali upnik, se bo štelo, da bo zapuš...