Ne boste verjeli, koliko vina mu je iztočil vlomilec

PU Koper je javnost obvestila o dveh vlomih ta konec tedna. Tako je v Kampelu nekdo vlomil v hišo. Lastnik je ugotovil, da so mu vlomili v sef in ukradli gotovino.

V Semedeli v Kopru pa je nekdo vlomil v klet in iztočil 300 litrov vina. Policisti vlom preiskujejo.

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 123 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 364 klicev. Obravnavali so 28 prometnih nesreč z materialno škodo in 1 z lažjimi poškodbami, zasegli so 4 vozila. S področja kriminalitete so obravnavali 3 vlome in 8 tatvin, zaradi kršitve javnega reda in miru je bilo 6 intervencij.