Ne boste verjeli, kaj so tatovi sunili v Prečni

V Izoli so lopovi ponoči vlomili v dve vozili. Na prvem so razbili šipo in naredili za 4000 evrov škode, na drugem so razbili šipo in ukradli različno orodje, vredno 5000 evrov.

V Grosuplju so rokomavhi udarili dvakrat: iz novogradnje so izginili električni in telekomunikacijski vodniki, vredni 5000 evrov, iz ene od hiš pa za nekaj tisočakov denarja.

V Mostah so faloti vlomili v trgovino ter ukradli 6000 evrov vredne elektronske naprave.

Za Bežigradom so zlikovci vlomili v novogradnjo ter ukradli za nekaj tisoč evrov električnih vodnikov.

V Logatcu so nepridipravi vlomili v skladišče, ukradli večjo količino kovinskih izdelkov in naredili za več tisočakov škode.

Tržiški policisti so obravnavali vlom v parkiran avto: barabež je razbil stransko steklo in ukradel kamero.

V Šiški je barabon vlomil v stanovanje, ukradel nakit in naredil za tisočaka škode. Prav tako v Šiški je nebodigatreba vlomil v klet in ukradel ženski gorski kolesi, vredni 800 evrov.

Iz enega od društev v centru Ljubljane so vlomilci ukradli denar in naredili za 1700 evrov škode.

V Višnji Gori je barabon vlomil v hišo, ukradel denar in lastnika oškodoval za 1400 evrov.

Iz ribogojnice v Prečni so zlikovci ukradli 80 kg potočnih postrvi plemenk in novomeško ribiško družino oškodovali za 1200 evrov.

Na območju Žahenberca (Rogate) je fakin vlomil v stanovanjsko hišo ter ukradel zlatnino in bančno kartico.

V Portorožu je zmikavt nizozemskima državljanoma na terasi hotela iz torbice ukradel gotovino, dokumente in bančne kartice. V Izoli je nekdo na terasi lokala državljanu Češke ukradel torbico, v kateri je imel gotovino, bančne kartice in očala. Torbico je kasneje odvrgel. Našli so jo – prazno.