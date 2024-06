Ne boste verjeli, kaj je 94-letnica naredila sosedi

S PU Koper poročajo da so bili ob 17.47 obveščeni o družinskem prepiru na območju Izole. Ugotovljeno je bilo, da je prišlo v enem od stanovanj do prepira med partnerjema, nakar je 29-letni moški po stanovanju začel razmetavati in razbijati inventar, pri tem pa tudi udaril svojega očeta in mu zadal lažje telesne poškodbe. Njegova partnerica je z otrokom pobegnila iz stanovanja. Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe in nasilje v družini, 29-letniku pa so izrekli ukrep prepoved približevanja.

Sosedski prepir

V Kopru je 94-letna ženska kričala na svojo sosedo in proti njej vrgla ponev. Policisti so ji izdali plačilni nalog.

Strgala ji je ruto

Pred eno od trgovin v Kopru je 20-letna ženska napadla 30-letno žensko ter jo žalila, prijela za roke in vrat ter z nje strgala ruto. Policisti so zaradi kršitve javnega reda zoper 20-letnico uvedli hitri postopek.