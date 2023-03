Ne boste verjeli, kaj je 30-letnik počel v petek zvečer na Rožniku

Policisti so prijeli 30-letnika, ki je osumljen, da je v petek zvečer zanetil požare na ljubljanskem Rožniku. Prvi požar se ni razširil in so ga pogasili policisti, drugi požar večjega obsega so pogasili gasilci, pri ogledu pa so našli še eno lokacijo, kjer je osumljenec poskušal zanetiti požar, a se ta ni razvil, so sporočili s PU Ljubljana.

Kot so pojasnili na ljubljanski policijski upravi, je osumljenec s kraja požara pobegnil s kolesom, pri tem pa so ga policisti zaznali in ga v nadaljevanju prijeli ter mu za čas zbiranja obvestil odvzeli prostost. Osumljenca so v preteklosti že obravnavali za podobna kazniva dejanja.

Požar se na srečo ni razvil

Policisti so namreč v petek pozno zvečer zaznali, da sta bila na gozdnem območju Rožnika zanetena dva požara, pozneje pa so pri ogledu kraja našli še eno lokacijo, kjer je osumljenec poskušal zanetiti požar, a se ta ni razvil. Poleg policistov na terenu je sodeloval tudi helikopter letalske enote policije. Po njihovih pojasnilih se prvi požar ni razširil, saj so ga s hitrim ukrepanjem pogasili policisti, drugega, večjega obsega, pa so v nadaljevanju pogasili gasilci in s tem preprečili nenadzorovano širjenje in veliko materialno škodo.

Kot so še navedli v sporočilu, na policijski upravi intenzivno preiskujejo tudi tri primere požigov vozil na parkiriščih na območju Šiške, do katerih je prišlo v zadnjem polletnem obdobju. Intenzivna kriminalistična preiskava in zbiranje obvestil sta usmerjena tako v izsleditev še neznanega storilca ali storilcev ter morebitno medsebojno povezanost dogodkov kot tudi povezavo z opisanima požaroma in prijetim osumljencem.

Ogenj uniči večino sledi, preiskava traja dlje

Ob tem so navedli, da požar uniči večino sledi, zato je preiskava tovrstnih kaznivih dejanj zahtevna in lahko traja dlje. Za uspešno preiskavo so poleg temeljitega dela potrebni tudi kakovostne prve informacije s krajev kaznivih dejanj, pravočasno naznanjanje sumov in trezno ravnanje oškodovancev in drugih, ki naj do prihoda policistov, razen če je ogroženo življenje ali premoženje večje vrednosti, tudi ničesar ne prijemajo ali premikajo, da se ne bi poškodovale ali uničile sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja. Vsak uničen dokaz slabša možnosti za hitro in uspešno preiskavo, posledično pa je tudi manj možnosti, da bi storilca povezali s krajem kaznivega dejanja, so pojasnili.

Po njihovih pojasnilih gre sicer v večini tovrstnih primerov za sume kaznivega dejanja poškodovanje tuje stvari, za katerega se storilec po kazenskem zakoniku kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let. Ko je s požarom ogroženo tudi ostalo premoženje velike vrednosti ali življenje ljudi, preiskujejo tudi elemente kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti. Primere požigov stanovanjskega, poslovnega ali gospodarskega objekta pa obravnavajo kot kaznivo dejanje požiga.

Če imate informacije, se obrnite na policijo

Obenem policisti ugotavljajo, da se požari pojavljajo v različnih obdobjih skozi celo leto na območju celotne Policijske uprave (PU) Ljubljana in tudi na območju Mestne občine Ljubljana. V sušnem obdobju je praviloma več požarov v naravi. Posebej ne izstopa nobeno območje, prav tako so različni vzroki za nastanek požarov.

Če s kriminalistično preiskavo ugotovijo, da gre za podtaknjen požar oziroma požig, preiskujejo tudi morebitne povezave med dogodki in izvajajo ukrepe za odkritje storilca. Primerov podtaknjenih požarov je največ na zabojnikih za odpadke, barakah in vozilih, dogodki pa so pogostejši ob koncu tedna v nočnem času, večino pa obravnavajo na območju Mestne občine Ljubljana.

Vse, ki imajo kakršnekoli informacije o morebitnih storilcih tovrstnih kaznivih dejanj oziroma ki zaznajo takšne dogodke, pozivajo, da o tem nemudoma obvestijo policijo na telefonsko številko 113 ali najbližjo policijsko postajo, lahko tudi anonimno na 080 1200.