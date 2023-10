Slovenska celica kavaškega klana: Navidezni odkup heroina nezakonit?

Ali se v odmevni kazenski zadevi slovenske celice kavaški klan, vsaj v primeru obtoženega 40-letnega Dejana Pejovskega iz Medvod, obeta velik preobrat? Pa čeprav, kot je prepričan specializiran državni tožilec Jože Levašič, je kot član slovenske celice omenjenega klana, in sicer pod domnevnim vodstvom Luke Arapovića, 8. oktobra 2020 kot kurir tajnemu policijskemu sodelavcu izročil skoraj dva kilograma heroina, ki ga je na kraj predaje pripeljal z mercedesom, v katerem je bil vgrajen poseben prikrit prostor za prevoz droge in denarja.

Arapović naj bi mu nato v nadaljevanju še izročil 32.000 evrov, kolikor naj bi zaslužili s prodajo heroina. Pejovski, tako tožilstvo, je denar z istim mercedesom odpeljal na območje Zbilj ter ga izročil Mladenu Samardžiji.

Zatrjujemo, da je to nezakonit navidezni nakup, saj zanj ni bilo odredbe.

Krivde ni priznal

Medvodčan, ki krivde za očitano mu kaznivo dejanje neupravičenega prometa s prepovedanimi drogami, storjenega v okviru hudodelske združbe, na sodišču včeraj ni priznal, pa čeprav bi s tem lahko dobil maksimalnih tri leta in pol zapora, kolikor mu jih je v primeru priznanja krivde ponudil tožilec Levašič, se je z zagovornico Vlasto Petrucci očitno zelo dobro pripravil na to kazensko zadevo.

Vlasta Petrucci, zagovornica Pejovskega, je sodišču predlagala, da iz sodnega spisa izloči več po njenem mnenju nedovoljenih dokazov. FOTO: Dejan Javornik

Odvetnica je namreč sodišču predlagala, da iz sodnega spisa izloči po njenem mnenju več nedovoljenih dokazov. Vse od rezultatov delovanja glavnega skesanca Darka Nevzatovića (ker ta, ko je začel sodelovati s policijo, naj ne bi imel pooblastil za to, da bi soobtožene lahko napeljeval k storitvi kaznivi dejanj) do podatkov, ki so jih organi pregona zbrali med pregledom strežnika, prek katerega so obtoženi komunicirali s posebno aplikacijo sky: »Vsa komunikacija sky je bila zasežena v tujini na podlagi nekonkretiziranih sumov kaznivega dejanja. Ampak povsem posplošeno zaradi nekega zasega droge v Antwerpnu.«

In, kar je za obrambo ključno, sodišče bi, je nadaljevala odvetnica, Pejovskega že takoj lahko izpustilo na prostost oziroma zaključilo kazenski postopek zoper njega, ker da za omenjeni navidezni odkup dveh kilogramov heroina ni pridobilo posebne odredbe. Oziroma da je tisto, ki jo imelo, že »porabilo« pri predhodni akciji tajnega policijskega sodelavca.

Tožilec Jože Levašič na navedbe obrambe včeraj še ni odgovoril. FOTO: Dejan Javornik

»Iz opisa kaznivega dejanja, ki se v obtožbi očita Pejovskemu, izhaja tudi, da sta se 20. avgusta 2020 Luka Arapović in Darko Nevzatović sestala v bližini Nordijskega centra Planica v Ratečah in da je tajni delavec 7001, torej Nevzatović, Arapoviću izročil 5000 evrov kot predujem za heroin,« je poudarila Petruccijeva in dodala, da je Nevzatović to storil na podlagi naslednje odredbe, ki je bila izdana 19. avgusta 2020, in sicer za čas od 20. avgusta do 10. oktobra tistega leta: »Nove odredbe v nadaljevanju za ta ukrep ni bilo izdane, torej pred 20. avgustom, ko je bil opravljen navidezen odkup dveh kilogramov heroina. Zatrjujemo, da je to nezakonit navidezni nakup, saj zanj ni bilo odredbe.«

Tožilcu dal nekaj dni časa

Obramba si želi tudi, da bi sodišče izločilo vse dokaze, ki jih je Nevzatovič 27. maja 2020 izročil policistom, in sicer ob podaji kazenske ovadbe zoper domnevne člane slovenske celice kavaškega klana. Saj da je pred tem že igral vlogo tajnega policijskega sodelavca, za kar da policija ni pridobila ustrezne odredbe.

Ljubljanski okrožni sodnik Tomaž Bromše je dal tožilcu nekaj dni časa, da odgovori na vse navedbe obrambe. Pejovskemu pa je že sporočil, da bo z odvetnico čez 14 dni vabljen na Gospodarsko razstavišče, kjer bo na sojenju preostalim domnevnim članom slovenske celice kavaškega klana na prostor za priče stopil prav Nevzatović.