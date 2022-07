Našli truplo pogrešanega 23-letnega Blaža

Vse kaže, da so našli pogrešanega 23-letnega Blaža Ritošo, za katerim se je izgubila sled 13. junija. Po pisanju portala IstraIN so ga našli mrtvega v gozdu med Vanganelo in Pomjanom. Tam so policisti že preiskovali območje, a doslej brez uspeha. Na tem območju so nazadnje locirali fantov mobitel na dan izginotja. Negibno telo je povsem naključno našel mimoidoči. Truplo so poslali v Ljubljano, kjer bodo opravili obdukcijo. Policija je potrdila navedbe portala, a podrobnosti ni razkrila.

Iz PU Koper so sporočili, da je bilo na območju Vanganela v nedeljo res najdeno truplo. »Okoliščine kažejo, da bi lahko šlo za pogrešanega Blaža Ritošo, identiteta pa še ni potrjena,« so policisti sporočili za Regionalno obalo.

Blaža so nazadnje videli v ponedeljek, 13. junija, na železniški postaji v Kopru. Z modrim kolesom naj bi nadaljeval pot čez Vanganelsko dolino in nato do Marezig, od tam po slemenski cesti do Gračišča, kjer bi prečkal mejo in se nato mimo Buzeta in nad Motovunom počasi spustil do Poreča, kjer živi njegova mama. Ker ga ni bilo, so svojci prijavili njegovo izginotje.