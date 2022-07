»Res ne vem, kaj bi lahko šlo narobe. Ne vem. Od vsega skupaj sem že zelo izčrpana, od čakanja, negotovosti in številnih vprašanj.« To so besede Marte Ritoša iz Poreča, ki z družino že več kot štirinajst dni zaskrbljeno ugiba, kje je njen brat Blaž. »Nikakor ne želim, da se ga neha iskati. Treba ga je najti,« še dodaja sogovornica. Zgodba njegovega izginotja je zares nenavadna. »Človek ne more kar tako izginiti,« je komentirala že v prvih dneh, odkar so ga pogrešili. V ponedeljek, 13. junija, se je 23-letni fant odpravil iz Ljubljane domov v Poreč. V slove...