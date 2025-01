Nasilni incident v noči na nedeljo: skupina mlajših oseb ga je napadla, a to še ni bilo vse

V noči na nedeljo je pred enim izmed gostinskih lokalov na Ulici Gradnikove brigade prišlo do nasilnega incidenta, v katerem je skupina mlajših oseb fizično napadla oškodovanca ter mu ukradla mobilni telefon. Po dejanju so se storilci z osebnim avtomobilom odpeljali v neznano smer.

Oškodovanec je bil v napadu predvidoma lažje telesno poškodovan in je kasneje poiskal zdravniško pomoč v šempetrski bolnišnici. Policisti Policijske postaje Nova Gorica so bili o dogodku obveščeni ponoči in so nemudoma začeli preiskavo.

Po navedbah Policijske uprave Nova Gorica preiskujejo dogodek kot kaznivo dejanje nasilništva in kot kaznivo dejanje tatvine. Preiskava poteka v sodelovanju z Okrožnim državnim tožilstvom v Novi Gorici.