Nasilje v družini: partnerico je pretepal vpričo otrok

V ponedeljek dopoldne so bili policisti PP Krško obveščeni o kar dveh primerih nasilja v družini. V prvem primeru je bil nasilnež 34-letnik, v drugem pa 37-letnik.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so se policisti nemudoma odzvali, zaščitili žrtve, 34-letnega nasilneža obvladali in mu odvzeli prostost. Na kraj dogodka so poklicali reševalce in jim ponudili pomoč oziroma asistenco pri prevozu moškega v zdravstveno ustanovo.

Policisti so zbrali obvestila in ugotovili, da je 34-letni moški izvajal nasilje nad družinskimi člani, razmetal je notranjost hiše, grozil domačim in jih žalil. Nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin. Na pristojno tožilstvo bodo zoper njega podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Surovo pretepal partnerico

V večernih urah so prejeli klic na pomoč prav tako zaradi nasilja v družini v okolici Krškega, kjer je moški pretepal partnerico. Takoj so odšli na kraj dejanja, zoper 37-letnega nasilneža uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in mu preprečili nadaljevanje nasilja. Zaščitili so žrtev in storilcu izrekli ukrep prepovedi približevanja. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Zoper 37-letnika bodo podali kazensko ovadbo zaradi nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne osebe in surovo ravnanje, saj je nasilje izvajal v navzočnosti otroka.

Policisti dodajajo, da pri obravnavi nasilja policisti pogosto ugotavljajo, da je storilec dlje izvajal nasilje nad družinskimi člani, vendar ga v preteklosti niso obravnavali zaradi kaznivih dejanj ali prekrškov z elementi nasilja, saj o nasilju ni nihče spregovoril. Policisti pozivajo ljudi, naj si ne zatiskajo oči, ampak naj nasilje, za katero izvedo ali so mu priča, takoj prijavijo in s tem pomagajo žrtvam. Dostikrat namreč žrtve same ne najdejo moči oziroma poguma, da o nasilju spregovorijo, zato je prav, da to stori kdorkoli, ki za nasilje ve.