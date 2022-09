Nasilja nad sirotami pri Postojni? To je zdaj sporočila policija

Koprski kriminalisti so v sodelovanju s centrom za socialno delo in drugimi državnimi ustanovami zaključili preiskavo prijav domnevnega nasilja nad ukrajinskimi otroki v sirotišnici v Slavini pri Postojni. Kot so pojasnili na Policijski upravi Koper, niso potrdili utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja.

Julija so na centru za socialno delo v Postojni prejeli več anonimnih prijav o tem, da naj bi se ukrajinske vzgojiteljice fizično znašale nad otroki brez staršev, s katerimi so skupaj pribežale z vojnega območja.

Na ministrstvu za delo so se hitro odzvali na prijave. Mediji so takrat poročali, da so se z vodstvom ustanove dogovorili za umik dveh ukrajinskih vzgojiteljic od dela z otroki in da so v Slavino napotili dve slovenski vzgojiteljici.

Preiskava ni potrdila navedb iz prijav

Kriminalisti so na koncu le poslali poročilo o vseh zbranih obvestilih na okrožno tožilstvo v Kopru.

Koordinatorka projekta Cvetka Kernel je povedala, da anonimne prijave niso navajale nobenih imen in da že omenjenih dveh vzgojiteljic niso umaknili zaradi nasilja, sta pa odšli iz Slavine.

V Slavini je še vedno 20 otrok, devet vzgojiteljic, zdravnica in upravnica iz sirotišnice Lugansk 2, ki je delovala v Severodonecku. Zdaj jim pomagajo še tri slovenske vzgojiteljice in tri pomočnice. Otroke so razdelili na tri skupine. Dva sta dopolnila sedem let in sta začela obiskovati slovensko osnovno šolo. Deset otrok želijo vključiti v otroške vrtce, glede tega se dogovarjajo z ministrstvom za šolstvo, je povedala Kernelova.

Koordinatorka je potrdila, da je ukrajinska sirotišnica že pred koncem preiskave podala kazensko ovadbo zaradi obrekovanja proti neznancem, ki so prijavili nasilje.