Postojna: vzgojitelji ukrajinskih sirot naj bi se fizično znašali nad otroki

Na Centru za socialno delo (CSD) v Postojni so prejeli več anonimnih prijav, da naj bi se vzgojitelji ukrajinskih sirot, ki so nastanjene v Slavini pri Postojni, fizično znašali nad otroki, je poročala TVS. Za zaposlene, ki so prišli v Slavino skupaj z otroki iz Ukrajine, so organizirali delavnice o ničelni toleranci do nasilja v Sloveniji.

Večina od 20 otrok je starih do štiri leta, najstarejši pa ima sedem let.

Po neuradnih podatkih, ki so jih pridobili, naj bi vzgojitelji otroke lasali in brcali. Na Centru za socialno delo v Postojni so potrdili prejem anonimnih prijav.

Tudi policijska preiskava

Kristina Zadel Škrabolje iz notranjsko-primorskega CSD je za TVS pojasnila, da naj bi nasilje nad otroki izvajalo osebje oz. zaposleni v Slavini. Po njenih navedbah so na podlagi tega takoj začeli postopek ugotavljanja ogroženosti otrok. Zadevo po navedbah televizije preiskuje tudi policija.

Kot navaja televizija, so zaposleni prišli v Slavino skupaj z otroki iz ukrajinske sirotišnice, po prejemu prijav pa je CSD takoj organiziral delavnice zanje. Slednje potekajo te dni. V okviru delavnic jih poučujejo o ničelni toleranci do nasilja v Sloveniji.

»S prijavami sem bila seznanjena in sem jih prenesla vodstvu ter se z njimi tudi pogovarjala o tem. Težko komentiram, ker so zelo kontradiktorne mnenja, navedena v prijavi, in tem, kar predstojnica meni oziroma zazna,« pa je povedala skrbnica projekta nastanitve sirot Cvetka Kernel.