Nalet na obvoznici: avto po trku zagozden pod ograjo

Ob 13.20 je v križišču trzinske obvoznice in ulice Dobrave v občini Trzin kombinirano vozilo brez zaviranja v naletu trčilo v osebno vozilo, ki se je zaradi trka zagozdilo pod odbojno ograjo.



Gasilci CZR Domžale in gasilec PGD Trzin so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom izvlekli vozilo izpod ograje, odklopili akumulatorja, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine in gorivo ter pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila.



Reševalci iz Domžal so osebo prepeljali v UKC Ljubljana.



Trzinska obvoznica je bila zaradi nesreče slabo uro popolnoma zaprta v smeri Domžal.