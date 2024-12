Najprej pijana ležala na tleh, potem v lokalu prevračala stole in mize ter žalila goste

Koprski policisti so bili danes v ponedeljek, 23. decembra, ob 14.24 napoteni do gradbišča nove zgradbe na Ferrarski ulici v Kopru, kjer naj bi po tleh zaradi opitosti ležala ženska. Policisti so ugotovili, da gre za 40-letnico, doma iz Izole, ki je pri tem tudi vpila, kričala in žalila eno od mimoidočih žensk ter tudi policiste.

Policisti so ji izdali plačilni nalog in jo napotili domov. Ob 15.54 so bili policisti ponovno napoteni v bližnji gostinski lokal, kjer se je nahajala že omenjena 40-letnica. Slednja je v lokalu prevračala stole in mize ter žalila goste. Ker je s kršitvijo nadaljevala, so policisti zanjo odredili pridržanje. Zaradi kršitev ZJRM so ji ponovno izdali plačilni nalog.