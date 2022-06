Na železniškem prehodu padel in se huje poškodoval

Danes dopoldne je starejši moški kolesaril ob desnem robu Erjavčeve ulice v Novi Gorici. Ko je pripeljal na železniški prehod, je s prednjim kolesom zapeljal v režo med železniško tračnico in plastično vozno podlago, izgubil ravnotežje in padel na desni bok, kjer je huje poškodovan obležal. Oskrbeli so ga reševalci NMP ZD Nova Gorica in ga z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

Prometni policisti bodo o nesreči s pisnim obvestilom seznanili pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici.