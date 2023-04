Na vzletišču Lijak se je poškodoval jadralni padalec

V četrtek, 20. aprila ob 10.34, so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o nesreči jadralnega padalca na vzletišču za jadralne padalce Lijak v Mestni občini Nova Gorica.

Po sedanjih ugotovitvah se je na omenjenem vzletišču pod Trnovim okoli 9.50 poškodoval 38 letni jadralni padalec, državljan Poljske. Slednji se je pri poskusu vzleta s padalom spotaknil in padel po nabrežini na vzletišču in se pri tem poškodoval, saj je utrpel več udarcev.

Na kraju so posredovali tudi pripadniki MONG HRI Nova Gorica, ki so poškodovanega jadralnega padalca prepeljali do reševalnega vozila NMP ZD Nova Gorica. Po nudeni oskrbi so poškodovanca preventivno odpeljali na pregled v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.