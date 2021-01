Na Viču odjeknila eksplozija

V soboto okoli 19. ure je na območju Viča prišlo do eksplozije pločevinke z neznano vnetljivo snovjo, ki so jo neznani storilci nastavili v bližini objekta.



Deli pločevinke in vnetljiva snov so pri eksploziji poškodovali fasado bližnjega objekta, nastalo je za nekaj tisoč evrov škode. V dogodku ni bil nihče poškodovan, sporočajo iz ljubljanske policijske uprave.



Policisti nadaljujejo preiskavo in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: