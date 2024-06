Na veselici z dražljivim sprejem pošpricali več ljudi

Okoli pol tretje ure zjutraj je več oseb klicalo na številko 113, da so v Uršnih selih neznanci z dražljivim sprejem pošpricali več oseb in se iz kraja odpeljali. Posredovali so policisti in reševalci, ki so skupaj oskrbeli štiri osebe zaradi lažjih poškodb. Na podlagi dobrega opisa so policisti vodnikov službenih psov, ki so ponoči opravljali naloge na območju Novega mesta, osumljence izsledili v Novem mestu. Novomeški policisti so prevzeli postopek in zasegli solzilne razpršilce in druge predmetov, za katere sumijo, da izhajajo iz kaznivih dejanj. Zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe sumijo kaznivega dejanja štiri osebe, starem med 17 in 21 let. Preiskava je v teku.