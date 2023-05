Na ukradenem kolesu je Ljubljančan bežal 50 kilometrov!

Da so onkraj severne meje navajeni na Slovence vsakršne baže, priča prigoda iz kraja Debant na vzhodu Tirolske, za katerega so očitno slišali tudi pri nas. V kraju, od Ljubljane oddaljenem 200 km, sta namreč kar dve športni trgovini s kolesi, med katerimi so tudi zelo dragi primerki. Minuli petek se je okoli poldneva v trgovini, specializirani za prodajo koles in fitnes opreme, oglasil 39-letni Slovenec, ki ga je bicikel tako navdušil, da ga je ukradel. »Ja, osumljenec prihaja iz Ljubljane,« je na naše poizvedovanje odgovoril inšpektor tirolske deželne policijske direkcije Bernhard Gruber.

Inšpektor Gruber nam je povedal, da je osumljenec Ljubljančan in stari znanec avstrijskih organov pregona. FOTO: Avstrijska policija

Ukradeno kolo je bilo tekmovalno s kolesarskim računalnikom, vredno pa več kot deset tisoč evrov – koliko natančno, nam v trgovini Fitstore, kjer je bil na delu slovenski zlikovec, niso zaupali. »Lahko pa povemo, da gre za enega dražjih modelov,« so nam pojasnili. Ljubljančan se je v trgovini dogovoril za testno vožnjo s kolesom.

10 tisoč evrov in več je cena specialke z računalnikom.

Policijsko poročilo navaja, da se je Slovenec naenkrat spustil v beg, a mu je sledil eden izmed zaposlenih in videl, kako je tat naložil kolo v avto s slovenskimi registrskimi tablicami ter se odpeljal proti Sloveniji. V lov za storilcem na begu sta se spustili kar dve avstrijski policijski upravi hkrati – tirolska in koroška. Prvič so njegov avtomobil opazili 10 minut po tatvini v kraju Oberdrauburg, kjer je tat očitno že vedel, da mu policija diha za ovratnik. Avto je parkiral ob tamkajšnji tržnici, nato pa se z ukradenim kolesom zapodil proti domovini – njegov beg na kolesu je trajal okoli 50 kilometrov! Ni znano, ali jo je ubral po regionalni cesti ali po kolesarskih poteh, ki ležijo vzdolž omenjene asfaltne ceste. Policijska patrulja je ubežnika, ki je očitno v dobri kondiciji, opazila v Špitalu ob Dravi, kjer ga je od mejnega prehoda Korensko sedlo ločilo nadaljnjih 50 kilometrov. Teh mu ni bilo več dano prevoziti, saj sta ga policista zaustavila, obvladala ter pridržala. Odpeljali so ga v pripor v Celovec, zaradi velike tatvine pa mu po avstrijski zakonodaji grozi triletna zaporna kazen. Sicer pa je tat dobro znan organom na severni strani Karavank. »Osumljenec je že bil kazensko pravno obravnavan v Avstriji,« nam je še zaupal inšpektor Gruber.