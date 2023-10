Na štajerski avtocesti trčili dve osebni in kombinirano vozilo

V torek popoldan ob 12.32 so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in počivališčem Polskava, občina Slovenska Bistrica, trčili dve osebni in kombinirano vozilo.

Gasilci JZ GB Maribor in PGD Slovenska Bistrica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, posipali iztekle motorne tekočine in do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči (NMP) nudili prvo pomoč dvema poškodovanima osebama.