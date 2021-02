Na smučiščih poostren nadzor, to so ugotovili policisti

Policisti so v soboto poostreno preverjali spoštovanje ukrepov za zajezitev epidemije na smučiščih, a večjih kršitev niso zaznali. Skupno so nadzor nad spoštovanjem odlokov izvedli na 2574 krajih po Sloveniji in ugotovili 322 kršitev. V 257 primerih so izrekli opozorila, v 88 primerih pa izdali globo oz. uvedli prekrškovni postopek.



Na območju Policijske uprave (PU) Celje so na Rogli v sodelovanju z gozdarsko inšpektorico opravili nadzor nad vožnjo z vozili v naravnem okolju, poleg tega pa še nadzor na smučišču in nadzor gostinskih lokalov. Kršitev niso zaznali, saj so v času nadzora obiskovalci spoštovali predpisane ukrepe, so za STA pojasnili na Generalni policijski upravi (GPU).



Policisti PU Kranj so s predstavniki zdravstvenega inšpektorata v nadzoru smučišč na svojem območju izrekli 22 opozoril. V enem primeru so podali predlog drugemu organu, v enem pa ukrepali zaradi kršitve zakona o ohranjanju narave oz. zaradi vožnje z motornimi sanmi.



Na Kaninu so nadzor izvajali policisti PU Nova Gorica, skupaj z zdravstvenimi inšpektorji. Preverjali so izvajanje ukrepov tako na vstopni točki, torej preverjanje negativnih testov in ustrezno medsebojno razdaljo, kot tudi na območju smučišča, a niso zaznali posebnosti oz. kršitev. So pa nekaj ukrepov zaradi neuporabe zaščitne maske izvedli inšpektorji.



Policisti so obravnavali tudi turnega smučarja, ki se je poškodoval izven urejenega smučišča.



So pa na območju mejnih prehodov policisti v soboto izdali 1469 potrdil o napotitvi v karanteno, od tega 398 mladoletnim osebam, so še pojasnili na GPU.

