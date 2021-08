Na Ptuju kot v filmih Hitri in drzni

Policisti PU Maribor so v petek, 6. avgusta, v večernih urah na parkirišču pred trgovskim centrom na Puhovi ulici na Ptuju opazili več uporabnikov predelanih vozil.



»Na podlagi preteklih ugotovitev policistov, organizatorji tovrstnih prireditev oziroma tekmovanj, za katera niso pridobili ustreznega dovoljenja, na socialnih omrežjih pozivajo potencialne tekmovalce na tekmovanje, gledalce pa k ogledu dirk. Na parkirišču trgovskega centra in v okolici so policisti opravili kontrolo in pri tem zaznali 10 kršitev cestnoprometne zakonodaje. Med ugotovljenimi kršitvami izpostavljamo voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola (0,52 mg/l) in so mu policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje ter mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Izpostavljamo tudi voznika, ki je v naselju, kjer je hitrost vožnje omejena na 50 km/h, vozil s hitrostjo 129 km/h. Voznik ni ustavil na znak policista in je odpeljal naprej,« so sporočili (nelektorirano).



Na podlagi znane registrske tablice bodo policisti ugotovili voznika in zoper njega podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče na Ptuju in predlagali začasni odvzem vozniškega dovoljenja. Prav tovrstni prekrški so po njihovem še vedno med najpogostejšimi vzroki za prometne nesreče z najhujšimi posledicami.

