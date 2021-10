Na odročni kmetiji brat ubil brata

Sorodstvena vez med bratoma velja za eno najmočnejših, a včasih se ta lahko zaradi takšnih ali drugačnih razlogov precej hitro skrha. To pogosto privede do prepirov, ki pa se k sreči zelo redko končajo krvavo. A zgodba iz kraja Opale nad Žirmi na žalost priča prav o slednjem. Zgodilo se je v noči na petek v hiši ene od kmetij, Opale 11. Od tam se domačinom, pa tudi vsem tistim prišlekom, ki so namenjeni na Vrh Svetih Treh Kraljev, odpira lep pogled na Račevo in Žirovski Vrh. Zgodilo se je na tej kmetiji na Opalah. Na kmetiji sta bila brata Mlakar, Štefan in Rajko. Zakaj je med njima izbruhn...