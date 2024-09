Na območju Rožne Doline pri Novi Gorici in v Bovcu našli nevarni najdbi

V torek je bila Policija obveščena, da so delavci med izvajanjem zemeljskih del z delovnim strojem na območju Rožne Doline pri Novi Gorici našli neeksplodirano ubojno sredstvo iz časa prve svetovne vojne. Na kraj so bili napoteni policisti PP Nova Gorica, ki so kraj nevarne najdbe zavarovali ter delavce napotili v zavetje vse do prihoda bombnih tehnikov civilne zaščite na kraj. Kasneje so bombni tehniki civilne zaščite odstranili neeksplodirano mino (kalibra 150 mm, teže 23 kg) iz časa prve svetovne vojne in jo odpeljali na uničenje.

Tudi na deponiji na Bovškem našli nevarno ostalino

Prav tako smo bili danes policisti obveščeni o najdbi nevarne ostaline iz časa prve svetovne vojne v Zbirnem centru v Bovcu. Po prvih zbranih podatkih je bilo med odpadki najdeno neeksplodirano ubojno sredstvo oz. topovska granata (kalibra 75 mm) avstrijske izdelave iz časa prve svetovne vojne. O varnostnem dogodku je Policija obvestila tudi Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Za nevarno najdbo je kasneje poskrbel strokovnjak protibombne zaščite Specialne enote Generalne policijske uprave.