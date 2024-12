Na območju Krškega opravili hišno preiskavo pri dveh mladoletnikih, to so našli (FOTO)

Policisti PP Krško so zaradi suma nedovoljene preprodaje pirotehničnih izdelkov v okolici vzgojno izobraževalnih ustanov na območju Krškega pridobili odredbi sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja dveh mladoletnikov.

Zasegli 705 prepovedanih pirotehničnih izdelkov

Med hišnimi preiskavami so našli in zasegli 705 prepovedanih pirotehničnih izdelkov, dva naboja in kovinski bokser. Zoper mladoletnika bodo na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog zaradi kršitev določil Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih in Zakona o orožju.