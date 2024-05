Na noge spravil pol Slovenije, po naših podatkih prihaja iz naselja Kupšinci

Ne zaradi povzročitve splošne nevarnosti oziroma grožnje, temveč zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč so, potem ko so se posvetovali s tožilci, kriminalisti na domu obiskali 36-letnika s psevdonimom Slava Rusiji, ki je z zapisom pod člankom o napadu na eni od finskih šol napovedoval strelski pohod na eni od slovenskih osnovnih šol 10. aprila letos in s tem sprožil preplah.

Povečana varnost

»Po zaznani objavi, ki bi lahko v kontekstu s trenutnim dogajanjem v Evropi pomenila tudi potencialni varnostni dogodek, smo nemudoma izvedli vse prve nujne ukrepe za ugotovitev izvora in resnosti groženj ter o tem obvestili pristojne službe,« je ravnanje policije, ki je pripeljalo do povečane varnosti na šolah, pa tudi nemalo panike med starši, saj mnogi otroci kljub zagotovilom pristojnih tistega dne niso odšli v šolo, ponovno pojasnjeval vodja Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana Martin Rupnik. »Objavo je upravljavec spletne strani izbrisal in tako onemogočil komentiranje. Vsebina ni bila usmerjena v nobeno konkretno ustanovo ali krajevno konkretno opredeljena,« je še povedal. In dodal, da so se zaradi potencialnega ogrožanja varnosti otrok torej vseeno odzvali.

70 tisoč evrov škode je zaradi ukrepanja organov.

Policisti so že pred časom pojasnjevali, da je preiskovanje oziroma pridobivanje podatkov oteževalo ravno dejstvo, da grožnja ni bila konkretizirana, a smo na včerajšnji tiskovni konferenci izvedeli, da so za mnenje glede uradno pregonljivega kaznivega zaprosili ljubljansko okrožno tožilstvo in torej sklenili, da gre v tem primeru za sum zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost, kar denimo zagrešijo posamezniki, ki v javnih ustanovah s klici najavljajo bombe. »Neznana oseba je lažno sporočila, da grozi nevarnost, in tako povzročila, da so državni organi ali druge pristojne organizacije ukrepale brez potrebe, pri čemer je bila z dejanjem povzročena večja premoženjska škoda, v višini okoli 70.000 evrov,« je namreč pojasnil Rupnik.

Tistega dne so pred nekaterimi šolami (na fotografiji OŠ Grm v Novem mestu) prihod otrok spremljali policisti. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Zato so na ljubljansko okrožno tožilstvo naslovili dve pobudi za pridobitev registracijskih podatkov ter IP-naslovov. Tako so pisca identificirali, pridobili še odredbo za hišno in osebno preiskavo ter v teh dneh potrkali na njegova vrata, po naših podatkih v naselju Kupšinci v Občini Murska Sobota. Med hišno preiskavo so zasegli več elektronskih naprav, pa tudi nekaj kosov nabojev, zaradi česar sledi še postopek o prekršku.

Za možakarja, ki je na noge s svojim dejanjem spravil pol Slovenije, so tako spisali ovadbo, ki jo bodo »po analizi in vrednotenju podatkov elektronskih naprav« ustrezno dopolnili. Za to dejanje je zagrožena kazen do pet let zapora. Je pa Rupnik še dodal, da so se policisti z njim že srečali, in sicer zaradi poskusa preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.