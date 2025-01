Na mejnem prehodu so mu odredili hitri test, sledila je visoka kazen

V četrtek, 30. januarja okoli 19.30 je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila italijanskih registrskih oznak.

Policisti so opravili mejno kontrolo in 45-letnemu vozniku zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost konoplje. Kršitelju so zasegli tudi manjšo količino posušene konoplje in zanj odredili strokovni pregled, ki ga je odklonil.

Zaradi kršitev so ga privedli v postopek pred pristojno sodišče, kjer mu je bila izrečena globa v višini 1.200 evrov. Odvzeto mu je bilo tudi vozniško dovoljenje in izrečenih 18 kazenskih točk, sporoča Policijska uprava Novo mesto.